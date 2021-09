Maisons-Alfort Fort de Charenton Maisons-Alfort, Val-de-Marne Visite guidée du Fort de Charenton Fort de Charenton Maisons-Alfort Catégories d’évènement: Maisons-Alfort

Val-de-Marne

Visite guidée du Fort de Charenton Fort de Charenton, 19 septembre 2021 09:30, Maisons-Alfort. Journée du patrimoine 2021 Fort de Charenton. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 09h30, 11h00, 14h30, 16h00 Visite guidée du Fort de Charenton * *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 10h30

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Entrée libre, pas d’inscription, pièce d’identité + passe sanitaire ou test PCR obligatoires.

Fort de Charenton Rue Maréchal-Maunoury 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Val-de-Marne

Fort de type Vauban, construit en 1840 pour protéger la capitale sur le flanc sud-est. Ce fort a pleinement rempli son rôle lors du conflit de 1870-1871. A découvrir : ses remparts, ses douves et autres bastions ainsi que sa chapelle.

Crédits : @Région de gendarmerie d’Ile-de-France Gratuit

Heure : 09:30 - 17:00