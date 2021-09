Landéda Fort Cézon Finistère, Landéda Visite de l’île Cézon et de son patrimoine architectural Fort Cézon Landéda Catégories d’évènement: Finistère

18 et 19 septembre Visite de l’île Cézon et de son patrimoine architectural * L’île Cézon est accessible à marée basse et fait partie d’un ensemble d’îlots bien connus. Les fortifications qui l’entourent furent construites par Vauban à partir de 1694 puis transformées au fil des siècles jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle furent érigés 17 blockhaus. Le site est inscrit aux Monuments Historiques depuis juillet 2015 et des visites guidées sont organisées régulièrement par l’association en charge de sa restauration. *

samedi 18 septembre – 09h15 à 12h30

dimanche 19 septembre – 09h45 à 13h30

L’accès à l’île est dépendant de la marée. Les horaires proposées en tiennent compte.

Fort Cézon 29870, Landéda Landéda 29870 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location78426139.jpg 06 68 83 89 62 http://www.cezon.org https://www.youtube.com/watch?v=nqDAeCS1UhM

REMPART est un Mouvement associatif de sauvegarde du patrimoine et d’éducation populaire.

Les associations membres de l’Union REMPART ont toutes en commun la volonté de restaurer et sauvegarder un élément du patrimoine et de lui redonner vie. Par là-même, elles agissent en faveur du développement local et de l’aménagement du territoire, en particulier en milieu rural. A travers cette action concrète en faveur du patrimoine, les associations membres de REMPART associent un grand nombre d’hommes et de femmes : cette dynamique associative permet aux citoyens de participer à un projet collectif, utile à la collectivité, et constitue un lieu d’apprentissage, d’expression et de reconnaissance pour les individus.

