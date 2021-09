Sion-les-Mines Forges de la hunaudiere Loire-Atlantique, Sion-les-Mines Les Forges de la Hunaudière Forges de la hunaudiere Sion-les-Mines Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les Forges de la Hunaudière Forges de la hunaudiere, 18 septembre 2021 16:00, Sion-les-Mines

18 et 19 septembre Les Forges de la Hunaudière * Samedi 19 septembre : 16h visite commentée sur réservation Dimanche 20 septembre : 15h, 16h et 17h visites commentées

Exposition d’artistes locaux travaillant le métal

“ Le Métal et l’Art ”, le dimanche 14h à 19h *

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Forges de la hunaudiere La Hunaudière, 44590 Sion-les-Mines

02 40 28 94 29 http://www.lesforgesdelahunaudiere.fr

Forges à bois seigneuriales ayant fonctionné au début du 17è jusqu’en 1882. Ancienne maison de maitre (17è). Nouvelle maison de maitre (1825). Maison du directeur. Cheminée d’affinage, fenil et grandes écuries, chapelle St Eloi, ruines de la fonderie, village d’ouvriers, plan d’eau et système hydraulique.

