18 et 19 septembre Visite guidée * Visite et présentation de la forge par l’association Lou Foc, un groupe de passionnés réunis pour faire revivre un savoir-faire ancestral ! Cette forge de plus de 200 ans fait à nouveau résonner l’enclume. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

Forge 7 Place Darlas 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31395448.jpg +033 (0)5 62 07 25 57 https://www.tourisme-gascognetoulousaine.fr

L’association Lou Foc regroupe des membres passionnés, réunis pour faire revivre un savoir faire ancestral ! Cette ancienne forge de plus de 200 ans fait à nouveau résonner l’enclume. Visite et présentation de la forge avec une démonstration de pièce forgée sur un thème libre.

© Association Lou Foc

