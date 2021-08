Brissy-Hamégicourt Forge Désiré Dequin Aisne, Brissy-Hamégicourt Visite guidée de la Forge Désiré Dequin Forge Désiré Dequin Brissy-Hamégicourt Catégories d’évènement: Aisne

Visite guidée de la Forge Désiré Dequin Forge Désiré Dequin, 17 septembre 2021 09:00, Brissy-Hamégicourt. Journée du patrimoine 2021 Forge Désiré Dequin. Gratuit

17 – 19 septembre Visite guidée de la Forge Désiré Dequin * La forge a conservé tout le matériel dont le dernier forgeron, Désiré Dequin, s’est servi jusqu’en 1960. Toute l’âme d’un village qui renaît avec sa forge! *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

entrée libre. 7 personnes à la fois dans la forge

Forge Désiré Dequin 27 rue des Ponts – 02240 Brissy-Hamégicourt Brissy-Hamégicourt 02240 Aisne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location7401052.jpg 03 23 07 84 39

Forge villageoise maintenue en état avec tous les outils à Brissy-Hamégicourt

Crédits : commune de brissy-hamégicourt Gratuit Commune de Brissy-Hamégicourt

