Samedi 18 septembre, 14h00 Atelier : poésie, alchimie et patrimoine * Avre d’inspiration

L’association Plume et Toile vous invite à découvrir la forge de Saint Étienne en valorisant l’héritage culturel des deux familles remarquables qui y vécurent à des époques différentes : les Genty et les Adeline. Un atelier ludique (ouvert à tous dès 7 ans, le samedi de 14h à minuit) centré sur la poésie et l’alchimie sera animé par Lydie Hamon, enseignante et poétesse-plasticienne. Elle fera revivre intensément l’âme de ce foyer chargé d’histoire et propice à l’inspiration. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 23h59

Ouvert à tous dès 7 ans.

Forge de Saint-Etienne 27820 Armentières-sur-Avre Armentières-sur-Avre 27820 Eure

02 32 35 78 22

Forge de l’ancien maréchal-ferrant poète Denis-Pierre Genty (1770-1821), Photos grand format, vidéo sur l’histoire de ce maréchal-ferrant, extraits de poèmes en percheron traduits en français, exposition d’articles de son époque

Crédits : © Anne-Marie Strugacz/association Plume et Toile Gratuit

