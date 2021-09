Gueberschwihr Forêt Communale - Vergers Gueberschwihr, Haut-Rhin Découvertes des vergers de Gueberschwihr Forêt Communale – Vergers Gueberschwihr Catégories d’évènement: Gueberschwihr

Haut-Rhin

Découvertes des vergers de Gueberschwihr Forêt Communale – Vergers, 18 septembre 2021 15:00, Gueberschwihr. Journée du patrimoine 2021 Forêt Communale – Vergers. Gratuit

18 et 19 septembre Découvertes des vergers de Gueberschwihr * Découvrez ces vergers et participez à plusieurs ateliers. Au programme : Atelier vergers et arboriculture par Jean-Pierre Baechler et la Société d’arboriculteurs de Guebwiller et environs

Atelier de construction de murs en pierres sèches par Michel Burr

Possibilité de visite libre du sentier de découverte et viticole à travers vergers, forêts et vignes – Circuit de 4km-2h Pour les 3 évènements, départ et parking place de la Mairie de Gueberschwihr – un flèchage sera en place. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Gratuit. Participation libre. Entrée libre.

Forêt Communale – Vergers 68420 Gueberschwihr Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3544734.jpg 03 89 49 31 14

La forêt communale de Gueberschwihr est une fôret publique présente sur le territoire de la commune de Gueberschwihr du département du Haut-Rhin relevant du régime forestier français.

Crédits : ©Les mémoires du Kuckuckstei Gratuit ©Club vosgien de Colmar

Détails Catégories d’évènement: Gueberschwihr, Haut-Rhin Autres Lieu Forêt Communale - Vergers Adresse 68420 Gueberschwihr Ville Gueberschwihr Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Forêt Communale - Vergers Gueberschwihr