Samedi 18 septembre, 14h30 De fontaines en fontaines, découvrez ce patrimoine de Raon-l’Étape * À l’occasion de ce week-end patrimonial, le Cercle d’Histoire Louis Sadoul vous propose une visite découverte des nombreuses fontaines classées de la ville de Raon-l’Étape. Découvrez leur histoire, leurs fonctions et la beauté de leurs détails. Les 12 fontaines de Raon-l’Étape forment un patrimoine original, né au XIXe siècle à la grande époque de la fonte d’art. Découvrez l’oeuvre phare de cette collection : l’imposante « Fontaine des Quatre Lions » à l’allure de griffons, emblème de la ville.

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

Gratuit. Accès libre. Départ devant l’Office de Tourisme des Lacs de Pierre Percée, quai de la victoire. Visite guidée de fontaines en fontaines.

Fontaine des Quatre Lions angle rue Jules Ferry et rue Abbé Claude, 88110 Raon-l’Étape Raon-l’Étape 88110 Vosges

Raon-l’Étape possède 12 fontaines réparties dans la ville. Au XIXe siècle, le progrès est en marche. D’importants travaux de génie civil tels que captage de sources, adduction d’eau et assainissement sont réalisés dans la ville. L’eau courante devient nécessaire tant pour améliorer la vie quotidienne des habitants et l’hygiène de la ville, que pour combattre les incendies fréquents à l’époque. Ainsi de 1863 à 1893, 12 fontaines seront aménagées dans différents quartiers. Ce sont de véritables œuvres d’art en fonte coulée qui s’apparentent à des répliques d’œuvres du musée du Louvre. La plus imposante, caractérisée par quatre lions, se trouvait à l’origine en face de la mairie. Elle a été transférée en 1930 sur son emplacement actuel rue Jules Ferry pour laisser place au monument aux morts.

Cérès, la statue qui la couronnait, a été volée au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

Une nouvelle statue fut installée le 13 juillet 1992. À noter que l’emblème de Raon-l’Étape, une statue de lion ailé, trouve ici son origine. (source : petit-patrimoine.com)

