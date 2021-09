Nantes Fonds documentaire Loire-Atlantique, Nantes Fonds documentaire Tissé Métisse – Visite et découverte des collections Fonds documentaire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Fonds documentaire Tissé Métisse – Visite et découverte des collections * Petits et grands, venez décourvrir les collections du Fonds documentaire Tissé Métisse ! A l’occasion des Journées du Patrimoine et du Matrimoine, le fonds documentaire met à votre disposition une sélection d’ouvrages récents. Seront mis à l’honneur un éventail riche et divers : bandes dessinées, fictions, essais historiques et de sciences humaines et sociales, livres documentaires à visée pédagogique aussi bien que des fictions et récits pour la jeunesse. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Fonds documentaire 2 bis boulevard Léon Bureau Nantes 44276 Île de Nantes Loire-Atlantique Ateliers et Chantiers de Nantes

Crédits : © Tissé métisse Gratuit

