Découverte d’une fonderie d’art et des gestes ancestraux employés Fonderie d’Aart, 17 septembre 2021 15:00, Bernos-Beaulac. Journée du patrimoine 2021 Fonderie d’Aart. Gratuit 06 75 72 42 37

17 – 19 septembre Découverte d’une fonderie d’art et des gestes ancestraux employés * Découvrez les techniques de fonte traditionnelles et les 13 métiers de fonderie permettant d’obtenir une pièce finie à partir de matières premières naturelles et de gestes et fours ancestraux. Les visites commentées, ponctuées d’anecdotes historiques, vous permettront de découvrir cette fonderie d’art et les gestes traditionnels qu’elle perpétue. Vous aurez accès pour la première fois aux à l’atelier et aux fours ! *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h30

Gratuit. Sur réservation. Places limitées à 10 personnes par visites. Départs des visites 15h le vendredi et 10h30, 14h30 et 16h30 le samedi et le dimanche. Port du masque obligatoire. Dans le respect des règles sanitaires. Gel hydroalcoolique sur place.

Fonderie d’Aart Rue de la Fonderie, 33430 Bernos-Beaulac Bernos-Beaulac 33430 Gironde

06 75 72 42 37 http://fondeur.e-monsite.com

Bâtiment datant du XIXe siècle en activité de 1844 à 1997. Son passé industriel est important puisque ce lieu fut un haut fourneau et une fonderie de fonte de 2e fusion. Le bâtiment a été ré-ouvert en 2015 par Alain Adin (décédé début 2016). Il perpétuait la tradition ancestrale des fondeurs, tant par les gestes que les matières premières et le savoir-faire.

