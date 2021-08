Saint-Julien-Molin-Molette Fonderie Bancel Loire, Saint-Julien Molin Molette Découverte de la manufacture de croix et de christ Fonderie Bancel Saint-Julien-Molin-Molette Catégories d’évènement: Loire

Saint-Julien Molin Molette

Découverte de la manufacture de croix et de christ Fonderie Bancel, 18 septembre 2021 09:30, Saint-Julien-Molin-Molette. Journée du patrimoine 2021 Fonderie Bancel. Tarif habituel|Sur inscription 0626105748, tc2a@martinaud.com

Samedi 18 septembre, 09h30, 14h30 Découverte de la manufacture de croix et de christ * La fonderie Bancel réouvre ses portes pour les journées européennes du patrimoine 2021. Vous visiterez les ateliers de fabrication de croix et de christ et divers objets d’ameublement. Une démonstration de moulage au sable naturel vous sera également présenté. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

*

Visite uniquement sur inscription. Groupe de 12 personnes maximum. Durée de la visite 1h30. Tarif 5€ par personne

Fonderie Bancel 42 avenue de Colombier 42220 Saint Julien Molin Molette Saint-Julien-Molin-Molette 42220 42 av de colombier Loire

0626105748

Manufacture de croix et de christ depuis 1866. La manufacture a cessé son activité en 2014.

Le lieu historique est resté en l’état et permet de voir la fabrication d’objets religieux et bien d’autres lié à la fonderie de bronze

Crédits : JM Bancel Tarif habituel|Sur inscription

Détails Heure : 09:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Loire, Saint-Julien Molin Molette Autres Lieu Fonderie Bancel Adresse 42 avenue de Colombier 42220 Saint Julien Molin Molette Ville Saint-Julien-Molin-Molette Age maximum 99 lieuville Fonderie Bancel Saint-Julien-Molin-Molette