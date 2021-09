Saint-Rémy-lès-Chevreuse Fondation Marta Pan - André Wogenscky Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Yvelines Visites guidées de la maison-atelier de Marta Pan et André Wogenscky Fondation Marta Pan – André Wogenscky Saint-Rémy-lès-Chevreuse Catégories d’évènement: Saint-Rémy-lès-Chevreuse

18 et 19 septembre Visites guidées de la maison-atelier de Marta Pan et André Wogenscky * Visite guidée de la maison atelier. Sam. 10h, 11h et 12h ; Dim. 14h, 15h, 16h et 17h – Durée : 45 min. Sur réservation : fondation.mpaw@gmail.com

Visite libre du jardin de sculptures. Sam. & Dim. 10h-13h et 14h-18h *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h30

Les visites guidées de la maison-atelier sont limitées à 10 personnes par visite. Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans la maison et doivent être tenus en laisse dans le jardin

Fondation Marta Pan – André Wogenscky 80 avenue du Général-Leclerc 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines

Associé à un jardin de sculptures, la maison propose des espaces intérieurs caractéristiques du mouvement moderne (ouvertures variées sur l’extérieur, traitement de la lumière naturelle, emplois diversifiés du béton, espaces intérieurs ouverts sur des doubles hauteurs, surface réduite mais optimisation de la perception de l’espace…). La maison édifiée en 1954 a été habitée par ses concepteurs jusqu’en 2008.

