18 et 19 septembre Visite libre de l’exposition “Autour d’Eiffel” * Au début du XXe siècle la Tour Eiffel apparaît dans les films tournés en plein air dans Paris et elle figure les décors privilégiés qui symbolisent la ville aux yeux des spectateurs du monde entier… L’exposition réunit une centaine de documents iconographiques de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et de collections privées. Elle présente exceptionnellement des costumes, des maquettes et des photographies du film « Eiffel » de Martin Bourboulon. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h30

Visite libre des espaces d’exposition. Présentation du pass sanitaire obligatoire.

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, reconnue d’utilité publique en 2006, œuvre à la conservation et à la mise à disposition du public du patrimoine historique de la société Pathé. Derrière la façade sculptée par Auguste Rodin vers 1869, l’architecte Renzo Piano a édifié une coque de cinq étages recouvertes de 5000 volets protecteurs. Élevé au milieu d’un jardin, le bâtiment contemporain a été inauguré en septembre 2014 et abrite désormais le nouveau siège de la Fondation.

