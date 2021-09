Paris Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris Visite commentée de la galerie des appareils Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris Catégorie d’évènement: Paris

18 et 19 septembre Visite commentée de la galerie des appareils * 150 appareils cinématographiques conçus entre 1896 et le début des années 1980 sont exposés dans la galerie des appareils. Cette galerie des caméras et projecteurs Pathé raconte presque un siècle d’évolution technique. Destinés tant aux professionnels qu’aux amateurs, ces appareils sont aussi le reflet d’une grande diversité des usages cinématographiques. Les visites guidées (d’environ une heure) sont animées par Anne Gourdet-Marès, responsable des appareils et des ateliers pédagogiques à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé. Samedi et dimanche, visites à 11h00 / 13h00 / 15h00 / 17h00 *

samedi 18 septembre – 11h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 17h00

Entrée libre dans la limite des places disponibles Présentation du pass sanitaire obligatoire.

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, reconnue d’utilité publique en 2006, œuvre à la conservation et à la mise à disposition du public du patrimoine historique de la société Pathé. Derrière la façade sculptée par Auguste Rodin vers 1869, l’architecte Renzo Piano a édifié une coque de cinq étages recouvertes de 5000 volets protecteurs. Élevé au milieu d’un jardin, le bâtiment contemporain a été inauguré en septembre 2014 et abrite désormais le nouveau siège de la Fondation.

