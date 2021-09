Paris Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris Projection de films muets en ciné-concert Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris Catégorie d’évènement: Paris

Projection de films muets en ciné-concert Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Projection de films muets en ciné-concert * La Salle Charles Pathé, dédiée au cinéma muet tout au long de l’année, présentera sur ces deux journées un programme de documentaires et de fictions mettant à l’honneur la Tour Eiffel et Paris (environ 30 minutes). Les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris). Samedi et dimanche, les séances ont lieu à 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Détail du programme :

La Toilette de la Tour Eiffel (5min)

La Course à la perruque (6min)

Les Vieux marcheurs (7min)

Odyssée d’un paysan à Paris (8min)

Vues de Paris : exposition de 1937 (6min) *

Entrée libre dans la limite des places disponibles (66 places). Présentation du pass sanitaire obligatoire.

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, reconnue d’utilité publique en 2006, œuvre à la conservation et à la mise à disposition du public du patrimoine historique de la société Pathé. Derrière la façade sculptée par Auguste Rodin vers 1869, l’architecte Renzo Piano a édifié une coque de cinq étages recouvertes de 5000 volets protecteurs. Élevé au milieu d’un jardin, le bâtiment contemporain a été inauguré en septembre 2014 et abrite désormais le nouveau siège de la Fondation.

