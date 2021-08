Hellemmes Fives Cail Hellemmes, Nord Visites guidées de Fives Cail Fives Cail Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

18 et 19 septembre Visites guidées de Fives Cail * Guidé par un urbaniste, venez découvrir le site industriel en cours de réhabilitation, ses halles monumentales et ses espaces publics singuliers, dont sa serre. Fleuron de l’industrie métallurgique nordiste, l’usine Fives Cail Babcock a contribué au développement économique et urbain du quartier de Fives. Un siècle et demi d’épopée industrielle ont conditionné l’histoire du quartier d’un point de vue social, économique et urbain. Fermé en 2001, l’ancien site industriel de 17 hectares en cœur de ville fait aujourd’hui l’objet d’un projet majeur métropolitain de transformation urbaine avec la création d’un morceau de ville où se développe de nouveaux modes de vie urbains. Rendez-vous à l’entrée de l’Avant-Goût, rue Philippe Lebon. Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr *

Passe sanitaire obligatoire

Fives Cail Rue Philippe Lebon – 59000 Lille Hellemmes 59260 Fives Nord

Fives Cail est un projet de réhabilitation pour un nouveau quartier naissant sur une friche de 17 ha. Il aura une identité collaborative propre forgée autour de la thématique de l’alimentation. La métamorphose de l’ancienne usine a déjà commencé avec la livraison de la bourse du travail en 2012, du lycée hôtelier international, du gymnase et de nouveaux espaces publics en septembre 2016. Ces aménagements illustrent la volonté du projet de préserver au maximum la singularité du site, avec ces immenses halles qui abritaient autrefois des activités de sidérurgie métallurgie.

