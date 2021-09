Juvigny les Vallées Filature du Petit Auney Juvigny les Vallées, Manche Conférence “La laine dans tous ses états” de Sandrine BIHOREL Filature du Petit Auney Juvigny les Vallées Catégories d’évènement: Juvigny les Vallées

Conférence “La laine dans tous ses états” de Sandrine BIHOREL Filature du Petit Auney, 18 septembre 2021 11:00, Juvigny les Vallées. Journée du patrimoine 2021 Filature du Petit Auney. Gratuit|Sur inscription 06 25 23 40 20

18 et 19 septembre Conférence “La laine dans tous ses états” de Sandrine BIHOREL * Sandrine BIHOREL, artiste feutrière, interviendra pour 4 conférences sur la laine. Les thèmes en sont “La laine dans tous ses états” et “Secrets de Laine”.

Le feutre est un textile sans chaîne ni trame. Le feutrage de la laine s’opère grâce à l’humidité, à la chaleur et à un mouvement répété qui permettent un enchevêtrement des fibres. “Je le fabrique à la main à mon atelier selon les procédés utilisés depuis sa création, il y a environ 7000 ans.” Exposition d’une série d’oeuvres de Sandrine Bihorel sur la durée du week-end et deux présentations publiques des oeuvres exposées. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Sur réservation

Filature du Petit Auney Le Mesnil-Tôve, 50520 Juvigny les Vallées Juvigny les Vallées 50520 Le Mesnil-Tôve Manche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34102179.jpg 06 10 45 40 16 https://www.facebook.com/Les.Amis.de.la.filature.du.petit.Auney.50520

A l’origine, au XVIIe siècle, existait un ancien moulin à papier près de la Sée, dans la vallée aux 100 moulins. L’ancienne filature de laine a été construite en 1887. En 1920, mise en place d’une chute d’eau pour alimenter une turbine à énergie hydro-électrique. Cette manufacture a filé la laine jusqu’en 1976.

Crédits : Sandrine Bihorel Gratuit|Sur inscription © Les Amis du Petit Auney du Mesnil-Tôve

