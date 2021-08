Juvigny les Vallées Filature du Petit Auney Juvigny les Vallées, Manche Visite guidée d’une filature de laine du XIXe Filature du Petit Auney Juvigny les Vallées Catégories d’évènement: Juvigny les Vallées

17 – 19 septembre Visite guidée d’une filature de laine du XIXe * A l’origine, au XVIIe siècle, existait un ancien moulin à papier près de la Sée, dans la vallée aux 100 moulins. L’ancienne filature de laine a été construite en 1887. En 1920, mise en place d’une chute d’eau pour alimenter une turbine à énergie hydro-électrique. Cette manufacture a filé la laine jusqu’en 1976. Plusieurs machines ont été retrouvée lors de l’acquisition du site par le Département de la Manche.

Au rez-dechaussée, une salle avec 3 cardeuses.

A l’étage, 2 Mule-Jennys (machines à filer la laine) datant du milieu du XIXe siècle, elles comptent aujourd’hui parmi les plus anciennes conservées en France. L’usine date de la décennie 1840 et était destinée à la fabrication de papie *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 13h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

4€, visite des machines, gratuit pour les adhérents de l’ass des Amis de la Filature du Petit Auney

Filature du Petit Auney Le Mesnil-Tôve, 50520 Juvigny les Vallées Juvigny les Vallées 50520 Le Mesnil-Tôve Manche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34102179.jpg 06 10 45 40 16 https://www.facebook.com/Les.Amis.de.la.filature.du.petit.Auney.50520

Crédits : © Les Amis de la Filature du Petit Auney Tarif préférentiel © Les Amis du Petit Auney du Mesnil-Tôve

