Ficaja FICAJA Ficaja, Haute-Corse Visite libre de l’église paroissiale de l’Immaculée Conception ! FICAJA Ficaja Catégories d’évènement: Ficaja

Haute-Corse

Visite libre de l’église paroissiale de l’Immaculée Conception ! FICAJA, 18 septembre 2021 10:00, Ficaja. Journée du patrimoine 2021 FICAJA. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de l’église paroissiale de l’Immaculée Conception ! * L’église paroissiale dédiée à l’Immaculée Conception est un édifice de style baroque de la fin du XVIIe siècle (1696) qui a été restauré au cours du XIXe siècle. Parmi les nombreux trésors patrimoniaux qu’elle conserve se trouve un sepolcru (décors peints uniquement installés entre le Jeudi Saint et le Samedi Saint et donc non visible pour les Journées du patrimoine) remarquable par son originalité, ses couleurs et son état de conservation. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. Événement susceptible d’être annulé en cas de conditions météorologiques défavorables.

FICAJA village 20237 FICAJA Ficaja 20237 Haute-Corse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3901644.jpg 04 95 39 20 37 Crédits : (c) Communauté de communes de la Castagniccia Casinca Gratuit (c) commune de FICAJA

Détails Catégories d’évènement: Ficaja, Haute-Corse Autres Lieu FICAJA Adresse village 20237 FICAJA Ville Ficaja lieuville FICAJA Ficaja