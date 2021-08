Oye-Plage Ferme Wessière Oye-Plage, Pas-de-Calais LA FERME WESSIÈRE VOUS OUVRE SES PORTES ! Ferme Wessière Oye-Plage Catégories d’évènement: Oye-Plage

LA FERME WESSIÈRE VOUS OUVRE SES PORTES ! Ferme Wessière, 17 septembre 2021 14:00, Oye-Plage. Journée du patrimoine 2021 Ferme Wessière. Gratuit

17 – 19 septembre LA FERME WESSIÈRE VOUS OUVRE SES PORTES ! * L’association GRANGE’ART à vocation culturelle et artistique a élu domicile dans les dépendances d’une ferme familiale datant de 1896 : la Ferme Wessière à Oye-Plage. L’activité artistique y est habituelle mais réservera quelques événements spéciaux à l’occasion des JEP.

C’est tout d’abord les “400 ans de Jean De La Fontaine”qui seront célébrés

avec un parcours de sculptures animalières en différents endroits de la ferme nous contant une “Autre Histoire” (projet labellisé par la Ville de Chateau-Thierry).

L’Artothèque, implantée également dans une dépendance entièrement rénovée, proposera une exposition sur le thème de la FIGURATION LIBRE.

L’on pourra emprunter les oeuvres si on le souhaite, sous réserve d’être adhérent (à découvrir).

À très bientôt…. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Participation libre (en soutien à la création artistique)

Ferme Wessière 230 Rue d’Alger 62215 Oye-Plage Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location24140585.jpg 06 88 43 22 00 http://www.ferme-wessiere.fr

Ferme typique de Flandre maritime datant de 1896 et ayant conservé ses bâtiments d’origine et son caractère authentique.

Crédits : Françoise Ghestin Gratuit @Francoise Ghestin

