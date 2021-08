Coudekerque-Branche Ferme vernalde Coudekerque-Branche, Nord Camp Multi-époques Ferme vernalde Coudekerque-Branche Catégories d’évènement: Coudekerque-Branche

17 – 19 septembre Camp Multi-époques * 500 reconstitueurs mettent en valeur 9 époques de l’histoire mondiale : l’ère gréco-romaine, les Vikings, les Première et Seconde Guerres mondiales… Démonstration de sports de combat historique et tournoi de chevaliers Démonstration de jeux Chasse au trésor avec les enfants Présentation de la tente du Général Thévenet, Maire de Coudekerque-Branche et compagnon de l’Empereur durant la 22ème campagne militaire (1793-1815) *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Ferme vernalde Rue du Boernhol Coudekerque branche Coudekerque-Branche 59380 Coudekerque-Village Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 03 28 29 25 25 http://www.ville-coudekerque-branche.fr

Ferme du 20e siècle avec des blockhaus allemands de la seconde guerre. l’ensemble du dispositif était dans le cadre de la défense allemande du mur de l’Atlantique.

Crédits : Ville de Coudekerque-Branche Gratuit

