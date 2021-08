Ferme de Clastre – Jardin Botanique Ferme de Clastre, 17 septembre 2021 08:00, Burzet.

Journée du patrimoine 2021 Ferme de Clastre. Gratuit

17 – 19 septembre

Ferme de Clastre – Jardin Botanique

La ferme de Clastre ne pourra malheureusement pas ouvrir ses portes pour ces JEP 2021, mais pour la bonne cause !

Après plusieurs années d’études et diagnostics, le chantier de restauration de cet édifice a débuté en septembre 2020.

Du fait de la présence des installations de chantier et de la sécurisation de celui-ci, l’accès à la Ferme est impossible.

Le jardin botanique attenant reste en accès libre.

vendredi 17 septembre – 08h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 18h00

Accès libre au jardin



Ferme de Clastre Le village, 07510 Sainte-Eulalie, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Burzet 07450 Ardèche

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13520139.jpg 04 75 37 07 93 http://www.liger-ardeche.com

En cours de rénovation, la chaumière de Clastre est l’un des derniers témoins de l’architecture traditionnelle du Haut Val de Loire avec sa double couverture en lauzes et en genêts. La rénovation extérieure est en passe d’être achevée et c’est désormais l’intérieur de la ferme qui va être l’objet de toutes les attentions. Une fois la rénovation achevée, cette ferme devrait devenir un lieu de culture et de transmission et abriter des expositions sur l’architecture et la botanique. L’Hort de Clastre : dans la continuité de son action sur la sauvegarde du patrimoine architectural local, Liger s’intéresse aussi à la flore du massif central et la met donc à l’honneur dans un environnement agréable et ouvert à tous. En effet, dans le pré attenant à la ferme, l’association Liger aménage un jardin botanique et, plus exactement, ethnobotanique. Le fondateur de Liger parlait à l’époque d’herboretum. Le terme a changé au profit d’hort, qui signifie également “jardin aux herbes” en patois. En référence au passé religieux de Clastre, un carré monastique a été recréé.

