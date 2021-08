Beaurecueil Ferme de Beaurecueil Beaurecueil, Bouches-du-Rhône Conférence – “Les Dinosaures de Provence” Ferme de Beaurecueil Beaurecueil Catégories d’évènement: Beaurecueil

À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Thierry Tortosa, conservateur de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire, nous propose une conférence exceptionnelle « Dinosaures de Provence – les dernières découvertes de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire ».

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles

