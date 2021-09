Nernier Ferme d'Antioche Haute-Savoie, Nernier Conférence ” Un Poisson nommé Désir” à la ferme d’Antioche Ferme d’Antioche Nernier Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Conférence " Un Poisson nommé Désir" à la ferme d'Antioche Ferme d'Antioche, 19 septembre 2021 11:30, Nernier

Dimanche 19 septembre, 11h30 Conférence ” Un Poisson nommé Désir” à la ferme d’Antioche * Conférence ” Un Poisson nommé Désir” par Chloé Goulon, Ingénieur INRA- Institut National de Recherche.

Plusieurs stands de présentation accompagnent la conférence :

– Association du Sauvegarde du Léman – ASL

– CPIE- Chablais

– Géoparc mondial UNESCO du Chablais

– Librairie ” Entre Parenthèses” de Douvaine, livres en relation avec le Poisson et le Lac

– Les Perles du Léman, Atelier de la Perle *

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h15

Ferme d'Antioche route de la mairie 74140 Nernier

