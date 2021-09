Petite-Forêt Ferme Bonne Espérance Guisgand Nord, Petite-Forêt Visite insolite “Aux racines de Petite-Forêt” Ferme Bonne Espérance Guisgand Petite-Forêt Catégories d’évènement: Nord

18 et 19 septembre Visite insolite “Aux racines de Petite-Forêt” * Théodule Farci, guide réserviste assermenté, vous accueille dans la cour de la Ferme de Bonne Espérance, pour vous conduire sur les traces des origines de Petite-Forêt.

Venez redécouvrir votre ville et son histoire jalonnée de miracles et de faits de sorcellerie, à l’occasion d’un voyage dans le temps plein de sourires et de surprises ! *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Inscription obligatoire au 03 27 34 86 53 ou espace.barbara@mairie-petiteforet.fr

Ferme Bonne Espérance Guisgand 527 rue Yves Leleu 59494 Petite-Forêt Petite-Forêt 59494 Nord

03 27 34 86 53 https://www.espaceculturelbarbara.fr https://www.facebook.com/espacebarbara/

La Ferme Bonne Espérance Guisgand, aujourd’hui producteur de légumes de saison et de produits locaux, est située sur le lieu où fut érigé le sanctuaire à l’origine de la naissance de la commune de Petite-Forêt aux XVIIème siècle.

Crédits : Service communication Petite-Forêt Gratuit|Sur inscription

