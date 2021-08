Moon-sur-Elle Fauvel - Normandy ceramics Manche, Moon-sur-Elle Démonstration avec la visite de la fabrique et découverte de notre savoir-faire Fauvel – Normandy ceramics Moon-sur-Elle Catégories d’évènement: Manche

Moon-sur-Elle

Démonstration avec la visite de la fabrique et découverte de notre savoir-faire Fauvel – Normandy ceramics, 17 septembre 2021 10:00, Moon-sur-Elle

Vendredi 17 septembre, 10h00, 15h00 Démonstration avec la visite de la fabrique et découverte de notre savoir-faire * Bienvenue sur les terres de Fauvel – Normandy Ceramics.

Nous, les artisans céramistes de Fauvel – Normandy Ceramics, faisons rimer depuis plus de 60 ans tradition et innovation, expérience et excellence. Fruit de la rencontre entre un savoir-faire ancestral et d’inspirations avant-gardistes, notre offre de carreaux et objets sublime les intérieurs modernes et les lieux les plus prestigieux. Aux sources de notre savoir-faire ; l’entreprise Fauvel, fierté de l’artisanat normand, fabrique depuis 60 ans des carreaux en terre cuite émaillée selon un procédé 100 % artisanal. Une expertise unique qui lui a valu d’être parmi les premières entreprises à obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Une histoire de savoir-faire.

Notre outil le plus précieux : la main de l’homme. De la mise à plasticité de l’argile à l’émaillage, de l’enfournement à l’emballage, seule celle-ci est capable de garantir un haut niveau d’exigence à chaque étape de la fabrication de nos céramiques. Car rien ne remplace l’homme pour apprécier cette matière extraordinairement sensorielle : tinter la pièce à sa sortie du four pour écouter le timbre éclatant de la terre, effleurer la matière pour en apprécier la peau des objets, caresser des yeux les reliefs de chaque carreau, dans nos ateliers, chaque pièce passe au moins une fois dans les mains de nos ouvriers. Nous sommes fiers de perpétuer ce savoir-faire séculaire et de lui donner vie chaque jour dans nos ateliers normands. Des projets monumentaux

De prestigieux monuments se parent de nos plus belles réalisations : le Mont Saint-Michel, le Grand Trianon de Versailles, le Donjon de Vincennes, le Logis Royal du château d’Angers, autant de bâtiments riches de leur patrimoine et désormais, de notre savoir-faire. Nous sommes fiers d’avoir apporté notre pierre à leur édifice. A bientôt sur les terres de Normandy Ceramics… *

Fauvel – Normandy ceramics 3 La Croix Sous L’Ange, 50680 Moon sur Elle Moon-sur-Elle 50680 Manche

02 33 56 83 31 Crédits : Alice Bertrand Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 10:00 - 16:00