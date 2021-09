Oisseau-le-Petit Fanum gallo-romain (vestiges) Oisseau-le-Petit, Sarthe Visites guidée et libre du Fanum gallo-romain d’OISSEAU-le-PETIT Fanum gallo-romain (vestiges) Oisseau-le-Petit Catégories d’évènement: Oisseau-le-Petit

18 et 19 septembre Visites guidée et libre du Fanum gallo-romain d’OISSEAU-le-PETIT * Le fanum (temple gallo-romain) est le seul vestige restauré, suite à des fouilles débutées en 1984, d’une vaste agglomération aujourd’hui disparue mais connue par de nombreuses photographies aériennes. Outre les signalétiques d’accueil sur le site un membre de l’association A.C.A. vous en présentera l’ampleur et l’histoire. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Fanum gallo-romain (vestiges) Les Busses Route de Gesnes, 72610 Oisseau-le-Petit Oisseau-le-Petit 72610 Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location47619592.jpg 02 43 33 19 84

Fanum mis en valeur après fouille et réserve archéologique de sept hectares

Crédits : Association A.C.A. (Y. Nevoux) Gratuit

