Marseille Faculté des sciences médicales et paramédicales, campus Timone Bouches-du-Rhône, Marseille Faculté et BU de Médecine : salle du Conseil et ouvrages rares et précieux Faculté des sciences médicales et paramédicales, campus Timone Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Faculté et BU de Médecine : salle du Conseil et ouvrages rares et précieux Faculté des sciences médicales et paramédicales, campus Timone, 18 septembre 2021 10:00, Marseille. Journée du patrimoine 2021 Faculté des sciences médicales et paramédicales, campus Timone. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur laurent.dauvergne@univ-amu.fr

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h30 Faculté et BU de Médecine : salle du Conseil et ouvrages rares et précieux * Brève évocation de l’histoire de la faculté de La Timone et de son bâtiment, conçu par l’architecte René Egger et labellisé patrimoine du XXe siècle. Salle du Conseil : panorama de l’histoire de la médecine par un membre de l’Association des amis du patrimoine médical de Marseille, à partir des grands bas-reliefs de sycomore sculptés par Séraphin Gilly, représentant de grands personnages de l’histoire de la médecine (durée une heure, public assis). Visite de la bibliothèque universitaire de médecine et odontologie, axée sur les ouvrages anciens et les fonds remarquables. Présentation de documents patrimoniaux du fonds, par Laurent Dauvergne. Attention, les visites se déroulent exclusivement sur réservation nominative préalable à l’adresse mail laurent.dauvergne@univ-amu.fr *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h30

*

Visite sur inscription préalable auprès de laurent.dauvergne@univ-amu.fr

Faculté des sciences médicales et paramédicales, campus Timone 27 boulevard Jean Moulin 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Crédits : P.-J.. Texier Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Faculté des sciences médicales et paramédicales, campus Timone Adresse 27 boulevard Jean Moulin 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Faculté des sciences médicales et paramédicales, campus Timone Marseille