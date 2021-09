Colomiers Fablab du Pavillon blanc Henri Molina Colomiers, Haute-Garonne Stand de démonstration Fablab du Pavillon blanc Henri Molina Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h30 Stand de démonstration * Découvrez les outils numériques du fablab du Pavillon (plotter, imprimante 3D, brodeuse numérique), leurs multiples usages, les modalités d’accès à ces ressources et à toutes les activités du Pavillon Blanc Henri Molina. Entrée libre | Tout public | Place Joseph-Verseille | à l’occasion de la fête des bons plans. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

Entrée libre

