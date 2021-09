Saint-Étienne FabLab, D-Factory, Centre des Savoirs et de l'Innovation Loire, Saint-Étienne Atelier Stéphanoises remarquables FabLab, D-Factory, Centre des Savoirs et de l’Innovation Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Samedi 18 septembre, 14h00 Atelier Stéphanoises remarquables * Créé sur la base de l’animation “_Badges culottés_“, l’atelier “_Stéphanoises remarquables_” a pour but de faire connaître et reconnaître des destins de femmes exceptionnelles de Saint-Étienne. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2021 dans le quartier Manufacture de Saint-Étienne, le centre ressource en médiation numérique Zoomacom propose l’atelier “_Stéphanoises remarquables_”, une initiation pour toutes et tous à l’égalité des genres, au “faîtes-le-vous-même” via la réalisation de visuels et leur impression avec des outils numériques, et à la réalisation de badges personnalisés. Plus d’informations : https://www.zoomacom.org/stephanoises-remarquables-et-secrets-de-resistante-pour-les-journees-du-patrimoine-2021/ *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

Gratuit, sur inscription.

FabLab, D-Factory, Centre des Savoirs et de l’Innovation 11 rue Docteur Rémy Annino 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Accueil

Le FabLab, est un espace cogéré par la Fabrique de l’Innovation (Université de Lyon) et le pôle Openfactory de l’association Zoomacom. Ce sont 300 mètres carrés qui sont mis à disposition par la Fabrique de l’Innovation qui gère l’espace D-Factory. Il est implanté au sein du Centre des Savoirs et de l’Innovation de l’université Jean Monnet, toujours dans le “campus Manufacture”, à Saint-Étienne.

