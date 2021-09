Le Mans Evêché du mans Le Mans, Sarthe Visite guidée de l’Évêché Evêché du mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Visite guidée de l’Évêché Evêché du mans, 18 septembre 2021 09:00, Le Mans. Journée du patrimoine 2021 Evêché du mans. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 02 43 54 12 46, n.lechat@sarthecatholique.fr, http://www.sarthecatholique.fr

18 et 19 septembre Visite guidée de l’Évêché * *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Places limitées. Sur inscription auprès du secrétariat, jusqu’au vendredi 17 septembre à 12h.

Evêché du mans 1 place du Cardinal Grente, Le Mans, 72016 Le Mans 72000 Sarthe

02 43 81 71 80 Crédits : © Diocèse du Mans Gratuit|Sur inscription

