Dimanche 19 septembre, 10h30 Visite : les différents visages de la reconstruction * Venez découvrir l’architecture de la reconstruction de Royan… Suite à la nomination de Claude Ferret à la tête de la reconstruction de la ville, plus d’une centaine d’architectes et d’ingénieurs, agréés par le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, le rejoignent pour participer à ce vaste projet qui va durer près de quinze ans. Au fil des années, au rythme des chantiers, une ville renaît dont l’unité formelle apparente résulte de l’association de réalisations aux influences multiples, témoins de la diversité de l’architecture du Mouvement moderne. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h30

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 2h. Tout public.

Esplanade Kérimel de Kerveno, 17200 Royan

Félix Marie de Kerimel de Kerveno est mort pour la France en combat aérien au large de Royan le 14 avril 1945.

©Musée de la Résistance ©Fondation de la Résistance

