Samedi 18 septembre, 08h30 World Cleanup Day * Parce que nous sommes tous concernés par le patrimoine environnemental dans lequel nous évoluons, le World CleanUp Day ambitionne de rassembler 3,5 millions de personnes, pour des actions de ramassage de déchets sauvages à travers toute la France. Une journée unique à dimension internationale qui ne pourra pas se faire sans vous ! 8h30 : accueil des participants

9h00 : départ du ramassage

11h30 : collecte des déchets réunis et triés

12h15 : pot de l’amitié *

Esplanade Joséphine Baker Plage de la Fighière, 06270 Villeneuve Loubet

