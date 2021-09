Pont-Sainte-Maxence Esplanade Charles de Gaulle. 60700 Pont-Sainte-Maxence Oise, Pont-Sainte-Maxence Trouve ton galet du patrimoine Esplanade Charles de Gaulle. 60700 Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: Oise

Pont-Sainte-Maxence

Trouve ton galet du patrimoine Esplanade Charles de Gaulle. 60700 Pont-Sainte-Maxence, 18 septembre 2021 09:00, Pont-Sainte-Maxence. Journée du patrimoine 2021 Esplanade Charles de Gaulle. 60700 Pont-Sainte-Maxence. Gratuit

18 et 19 septembre Trouve ton galet du patrimoine * L’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte organise une chasse au galet sur le thème du patrimoine sur les 17 communes du territoire. Vous pouvez ensuite le garder ou le faire voyager pour le redéposer à un autre endroit. Ouvrez l’œil !

Rens : 03 44 72 35 90 / tourisme@oise-halatte.fr *

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

*

Esplanade Charles de Gaulle. 60700 Pont-Sainte-Maxence 20, rue Louis Boilet 60700 Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence 60700 Mimbertin Oise Crédits : ©Pixabay Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Oise, Pont-Sainte-Maxence Autres Lieu Esplanade Charles de Gaulle. 60700 Pont-Sainte-Maxence Adresse 20, rue Louis Boilet 60700 Pont-Sainte-Maxence Ville Pont-Sainte-Maxence Age minimum 6 Age maximum 75 lieuville Esplanade Charles de Gaulle. 60700 Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence