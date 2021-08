Dijon Espe de bourgogne - site de dijon Côte-d'Or, Dijon Visite de l’INSPÉ Espe de bourgogne – site de dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Visite de l’INSPÉ Espe de bourgogne – site de dijon, 18 septembre 2021 11:00, Dijon. Journée du patrimoine 2021 Espe de bourgogne – site de dijon. Gratuit|Sur inscription 03 80 39 52 20, https://atheneum.u-bourgogne.fr/

Samedi 18 septembre, 11h00 Visite de l’INSPÉ * Une visite avec Xavier Hochard, directeur du CAUE et Frédéric Metin, enseignant-chercheur à l’université de Bourgogne. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

*

Gratuit sur inscription (dans la limite de 30 places)

Espe de bourgogne – site de dijon 51 rue Charles Dumont, 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location99771317.jpg 03 80 67 64 67 http://www.meef.u-bourgogne.fr

Inscrit à l’inventaire général du patrimoine culturel, le bâtiment de l’École Normale de garçons réalisé en 1884 par l’architecte dijonnais Félix Vionnois constitue un exemple unique d’architecture scolaire de type monumental. Pour rendre hommage à la loi sur la protection des bâtiments historiques, visites libres ou guidées permettront d’apprécier la richesse des façades du bâtiment principal. À l’intérieur, un parcours et l’exposition d’ objets à vocation pédagogique permettront de situer les nécessaires évolutions d’un lieu dédié depuis près de 130 ans à la formation des enseignants.

Crédits : inspé Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 11:00 - 12:30 Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Espe de bourgogne - site de dijon Adresse 51 rue Charles Dumont, 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Espe de bourgogne - site de dijon Dijon