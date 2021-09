Scaër Espace Youenn Gwernig - Scaër Finistère, Scaër Exposition autour de Scaër et sa cavalcade à l’Espace Youenn Gwernig Espace Youenn Gwernig – Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistère

Scaër

Exposition autour de Scaër et sa cavalcade à l’Espace Youenn Gwernig Espace Youenn Gwernig – Scaër, 18 septembre 2021 10:00, Scaër. Journée du patrimoine 2021 Espace Youenn Gwernig – Scaër. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Exposition autour de Scaër et sa cavalcade à l’Espace Youenn Gwernig * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre

Espace Youenn Gwernig – Scaër Rue Louis Pasteur, 29390 Scaër Scaër 29390 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location89794428.jpg?_ts=1630569853338 http://www.ville-scaer.fr/index.php/centre-culturel/74-espace-youenn-gwernig Crédits : Mairie de Scaër Gratuit Espace Youenn Gwernig (Le Télégramme)

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Finistère, Scaër Autres Lieu Espace Youenn Gwernig - Scaër Adresse Rue Louis Pasteur, 29390 Scaër Ville Scaër lieuville Espace Youenn Gwernig - Scaër Scaër