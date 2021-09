Saint-Méen-le-Grand Espace Tous à Vélo avec Louison Bobet Ille-et-Vilaine, Saint-Méen-le-Grand Tous à vélo avec Louison Bobet Espace Tous à Vélo avec Louison Bobet Saint-Méen-le-Grand Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Méen-le-Grand

Tous à vélo avec Louison Bobet Espace Tous à Vélo avec Louison Bobet, 18 septembre 2021 09:30, Saint-Méen-le-Grand. Journée du patrimoine 2021 Espace Tous à Vélo avec Louison Bobet. Gratuit Handicap visuel|Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 09h30 Tous à vélo avec Louison Bobet * Du cyclisme de haut niveau au vélotourisme, la bicyclette est mis à l’honneur à Saint-Méen-le-Grand, ville de Louison Bobet.

Le triple vainqueur du Tour de France (1953, 1954 et 1955), champion du monde de cyclisme sur route, dispose justement d’un espace qui lui est consacré.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, venez bénéficier d’une visite pour en savoir plus sur l’homme d’exception qu’était Louison Bobet. De son enfance à sa reconversion, tout est retracé de manière simple et ludique, grâce à une visite en sept étapes. Trophées, maillots, films, articles de presse et bien d’autres surprises vous attendent à Saint-Méen-le-Grand le 18 septembre prochain ! Le musée “Tous à vélo avec Louison Bobet” permet aussi de découvrir le pays de Saint-Méen Montauban auquel il est toujours resté attaché. Des voies vertes actuelles à ses anciennes routes d’entraînement, le Nord de Brocéliande n’aura plus de secret pour vous ! *

samedi 18 septembre – 09h30 à 17h00

*

Entrée libre et gratuite. Les personnes atteintes d’un handicap visuel devront être accompagnées.

Espace Tous à Vélo avec Louison Bobet Office de Tourisme Pays de St Méen-Montauban, 5 rue de Gaël, 35290, Saint-Méen-Le-Grand Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57520822.jpg?_ts=1630430451693 02 99 09 58 04 http://louison.bobet-tousavelo.fr

Office de Tourisme du Pays de St Méen Montauban et Espace Tous à Vélo avec Louison Bobet

Crédits : Simon Bourcier Gratuit visuels / Simon Bourcier

Détails Heure : 09:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Méen-le-Grand Autres Lieu Espace Tous à Vélo avec Louison Bobet Adresse Office de Tourisme Pays de St Méen-Montauban, 5 rue de Gaël, 35290, Saint-Méen-Le-Grand Ville Saint-Méen-le-Grand Age minimum 1 Age maximum 90 lieuville Espace Tous à Vélo avec Louison Bobet Saint-Méen-le-Grand