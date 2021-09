Ports-sur-Vienne Espace Socio-Culturel des 2 Rivières Indre-et-Loire, Ports-sur-Vienne Napoléon Ier et le code civil Espace Socio-Culturel des 2 Rivières Ports-sur-Vienne Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Ports-sur-Vienne

Napoléon Ier et le code civil Espace Socio-Culturel des 2 Rivières, 18 septembre 2021 15:00, Ports-sur-Vienne. Journée du patrimoine 2021 Espace Socio-Culturel des 2 Rivières. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Napoléon Ier et le code civil * *

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

*

Espace Socio-Culturel des 2 Rivières 37800 Ports-sur-Vienne Ports-sur-Vienne 37800 Indre-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location65269270.jpg https://www.ports-37.com https://www.facebook.com/mairieports/

L’espace Socio-Culturel des 2 Rivières est un ensemble de 2 salles (La Vienne et la Creuse) complété d’un espace de cuisine. Cet ESC2R se prête à toutes sortes de manifestations mais se transforme également en espaces de séminaire et de conférence, mais également de coworking.

Crédits : commune de PORTS-sur-Vienne Gratuit Commune de PORTS-sur-Vienne

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Ports-sur-Vienne Autres Lieu Espace Socio-Culturel des 2 Rivières Adresse 37800 Ports-sur-Vienne Ville Ports-sur-Vienne lieuville Espace Socio-Culturel des 2 Rivières Ports-sur-Vienne