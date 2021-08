Bar-le-Duc Espace Saint-Louis Bar-le-Duc, Meuse Dernier week-end pour découvrir l’exposition « Ipoustéguy monumental » Espace Saint-Louis Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

Dernier week-end pour découvrir l'exposition « Ipoustéguy monumental » Espace Saint-Louis, 17 septembre 2021 14:00, Bar-le-Duc
Gratuit 03 29 90 70 50

17 – 19 septembre Dernier week-end pour découvrir l’exposition « Ipoustéguy monumental » * Le département de la Meuse vous propose de découvrir l’œuvre monumentale d’Ipoustéguy grâce à cette exposition débutée lors de la “Saison Ipoustéguy Centenaire 2020”. « Du Christ à Mac Gee », première œuvre monumentale qu’Ipoustéguy réalise, en 1950 (il y a 30 ans), à « L’Âge de la résolution », fondu en 1999, quinze grands formats retracent le parcours de l’un des plus grands sculpteurs français du XXe siècle. Certaines d’entre elles sont fameuses, telle « La Terre », exposée à la Documenta de Kassel en 1964, ou Val de Grâce, commandée par le ministère de la Défense en 1977. Nombre d’autres demeurent méconnues. Découvrez l’hyperréalisme de « La Naissance » (1968), l’érotisme de « Maison » (1976) ou l’expressionnisme de « Scène de la vie moderne »(1976). Épatantes également : dix grandes peintures (1966-1968) évoquent l’anatomie, la vie, la mort.

Commissaire : François Monnin. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Espace Saint-Louis 3 rue François de Guise, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location18518613.jpg?_ts=1628156608495 03 29 45 55 00 http://www.expressions55.asso.fr

Ce centre d’art contemporain accueille chaque année plusieurs créateurs de divers horizons (plasticiens, sculpteurs, peintres, vidéastes, céramistes, photographes, graveurs) en faisant une place privilégiée à l’émergence d’artistes du territoire. Ils exposent en alternance avec des artistes de renommée nationale ou internationale. “Expressions” est une association meusienne née en 1987. Aujourd’hui elle est un acteur de l’animation culturelle en Meuse. Elle réalise des créations audio-visuelles, des créations théâtrales et organise des expositions d’art contemporain dans la chapelle de la Ville-Haute : l’Espace Saint-Louis. Elle propose également son aide dans des projets culturels du territoire.

Crédits : ©Département de la Meuse Gratuit ©Expressions55

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Espace Saint-Louis Adresse 3 rue François de Guise, 55000 Bar-le-Duc Ville Bar-le-Duc lieuville Espace Saint-Louis Bar-le-Duc