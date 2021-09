Richelieu Espace Richelieu Indre-et-Loire, Richelieu Remise des Prix du Concours “Richelieu en Arts” Espace Richelieu Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Samedi 18 septembre, 11h00 Remise des Prix du Concours “Richelieu en Arts” * Présentation des oeuvres de la 7ème Edition du concours “Richelieu en Arts” & remise des prix des Métiers d’Art *

samedi 18 septembre – 11h00 à 13h00

Masque obligatoire

Espace Richelieu 28 Grande-Rue 37120 Richelieu Richelieu 37120 Indre-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location20152578.jpg 02 47 98 48 80 http://www.ville-richelieu.fr

Seul Hôtel particulier inchangé depuis le XVIIe siècle, “l’Espace Richelieu” vous propose 3 vidéos pour vous faire découvrir ou redécouvrir l’histoire du Cardinal, de son château et de sa ville.

