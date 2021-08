Versailles Espace Richaud - Ancien hôpital royal Versailles, Yvelines Visite guidée de l’exposition “Willy Ronis : la vie avant tout” Espace Richaud – Ancien hôpital royal Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Visite guidée de l’exposition “Willy Ronis : la vie avant tout” Espace Richaud – Ancien hôpital royal, 18 septembre 2021 14:00, Versailles. Journée du patrimoine 2021 Espace Richaud – Ancien hôpital royal. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur espace.richaud@versailles.fr, 01.30.97.68.62

18 et 19 septembre Visite guidée de l’exposition “Willy Ronis : la vie avant tout” * Célèbre photographe humaniste français, Willy Ronis (1910-2009) a fondé sa renommée sur ses photos sensibles de Paris, ses illustrations des régions françaises, ses vues engagées du monde ouvrier et des mouvements sociaux. Willy Ronis se vit rarement confier des missions à l’étranger. La Ville de Versailles lui rend hommage à l’Espace Richaud en exposant ses clichés pris en 1960 et 1967 dans l’ex-République démocratique allemande (RDA). *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

*

Gratuit sur réservation

Espace Richaud – Ancien hôpital royal 78, boulevard de la Reine, 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

Commencée en 1781 sous la direction de l’architecte Charles-François Darnaudin, la construction de l’Hôpital royal de Versailles s’est étalée sur près de 80 ans, ne s’achevant qu’en 1859.

Après le transfert des activités hospitalières vers le site de Mignot en 1981, Richaud allait connaître de longues années d’abandon, aboutissant à des dégradations rapides et même à des destructions provoquées par trois incendies sucessifs, dont le tout dernier en 2009. La sauvegarde et la réhabilitation du site s’est étalée sur quatre ans et a permis de requalifier une zone urbaine majeure de Versailles, située entre la gare Versailles Rive-Droite et le quartier Notre-Dame.

Crédits : © donation Willy Ronis, ministère de la Culture – MAP, diff. RMN-GP Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Espace Richaud - Ancien hôpital royal Adresse 78, boulevard de la Reine, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Espace Richaud - Ancien hôpital royal Versailles