Visites découverte «Le Fonds Ancien & Régional, des collections pour toutes les curiosités » Espace Patrimoine des médiathèques, 17 septembre 2021 15:00, Saintes Journée du patrimoine 2021

17 et 18 septembre Visites découverte «Le Fonds Ancien & Régional, des collections pour toutes les curiosités » * Nouvelle salle de consultation, réserves patrimoniales réhabilitées et présentation de documents patrimoniaux emblématiques des collections. Ces visites seront ponctuées d’interventions artistiques inspirées des collections patrimoniales. *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 15h45

vendredi 17 septembre – 16h00 à 16h45

vendredi 17 septembre – 17h00 à 17h45

vendredi 17 septembre – 18h00 à 18h45

vendredi 17 septembre – 19h00 à 19h45

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h45

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h45

samedi 18 septembre – 12h00 à 12h45

sur réservation

Espace Patrimoine des médiathèques Place de l’Echevinage 17100 saintes Saintes 17100 Saint-Vivien Charente-Maritime

L’histoire de Saintes explique l’etonnante richesse de son fonds patrimonial. Les collections sont d’une grande diversité typologique et thématique. Elles comptent 400 000 documents datant du XIe au XIIe siècle. Certains sont remarquables et uniques.

Crédits : Médiathèques de Saintes

