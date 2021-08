Chalon-sur-Saône Espace patrimoine - Cour de l'hôtel Colmont Fusselet Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Visite en famille : « Tête à Tête » Espace patrimoine – Cour de l’hôtel Colmont Fusselet Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Visite en famille : « Tête à Tête » Espace patrimoine – Cour de l’hôtel Colmont Fusselet, 18 septembre 2021 14:00, Chalon-sur-Saône. Journée du patrimoine 2021 Espace patrimoine – Cour de l’hôtel Colmont Fusselet. Gratuit|Sur inscription 03 85 93 15 98

Samedi 18 septembre, 14h00, 15h00 Visite en famille : « Tête à Tête » * Visites à faire en famille, enfants âgés de 6 à 12 ans et parents ou grands parents. Nous chercherons tous ensemble ces visages de personnages qui paraissent nous observer et ces gueules d’animaux qui semblent vouloir nous parler. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h40

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

Gratuit | Visites uniquement sur réservation auprès de l’Espace patrimoine au 03 85 93 15 98 entre le 7 septembre et le 17 septembre 2021 à 13h. Respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Espace patrimoine – Cour de l’hôtel Colmont Fusselet 5, place du Châtelet 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire

Cette cour correspond à l’entré “côté cour” de l’Hôtel Colmont Fusselet, édifié au XVIIIème siècle entre cour et jardin, ce dernier donnant sur la Saône. Elle est actuellement la sortie de l’Espace Patrimoine, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du patrimoine de Chalon-sur-Saône.

