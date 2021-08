Démonstrations en famille «Impressions Moyen-Âge » Avec l’Atelier du Coin, gravure et impression créatives et solidaires. Espace patrimoine, 19 septembre 2021 14:30, Chalon-sur-Saône.

Journée du patrimoine 2021 Espace patrimoine. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h30

Démonstrations en famille «Impressions Moyen-Âge » Avec l’Atelier du Coin, gravure et impression créatives et solidaires.

Démonstrations en famille « Impressions Moyen-Âge », par le service Animation du Patrimoine, avec l’Atelier du Coin, gravure et impression créatives et solidaires.

Pour les enfants de 6 à 16 ans et leurs parents

Découvertes à faire en famille, enfants et parents, accompagnés des intervenants de l’Atelier du Coin, pour bénéficier de leur savoir-faire et s’initier aux techniques d’impression à l’ancienne, telles que la xylogravure.

Des dessins et tirages uniques à partir de presses manuelles et d’encres typographiques seront réalisés, inspirés par la richesse des images que nous conservons du Moyen-Âge : sculptures, vitraux, peintures, enluminures, bois gravés…

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h30

Gratuit | Entrée libre dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur



Espace patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85755192.jpg 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr

Bienvenue à l’Espace patrimoine de Chalon-sur-Saône. Ce lieu n’est ni un musée, ni un service d’archives mais un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la cité. Idéal pour comprendre ou redécouvrir l’évolution de la forme urbaine à Chalon. C’est l’un des outils mis en œuvre par le service d’animation du patrimoine de la ville pour faire connaître la cité, comme les visites guidées pour adultes ou les ateliers du patrimoine à destination du jeune public. Il atteste de l’appartenance de notre ville au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Classement partiel aux Monuments Historiques de l’hôtel Colmont Fusselet : le puits, le portail, la clôture, la toiture et la grille.

