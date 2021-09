Chalon-sur-Saône Espace patrimoine Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Les fouilles archéologiques du cloître de la cathédrale Saint-Vincent – Chalon-sur-Saône 2013-2019 Espace patrimoine Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Les fouilles archéologiques du cloître de la cathédrale Saint-Vincent – Chalon-sur-Saône 2013-2019 Espace patrimoine, 18 septembre 2021 14:00, Chalon-sur-Saône. Journée du patrimoine 2021 Espace patrimoine. Gratuit Handicap moteur

Samedi 18 septembre, 14h00 Les fouilles archéologiques du cloître de la cathédrale Saint-Vincent – Chalon-sur-Saône 2013-2019 * Les fouilles archéologiques menées par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) dans le cloître de la cathédrale Saint-Vincent ont permis d’importantes découvertes. L’exposition “secrets d’un cloître» relate cette aventure et montre le travail des archéologues, depuis la découverte jusqu’à l’étude fine des objets. Samedi après midi, Benjamin Saint Jean Vitus, qui dirigea l’opération de fouilles, sera présent à l’Espace patrimoine pour échanger avec vous et répondre à vos questions sur ces fantastiques découvertes. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre | Toutes les activités proposées sont soumises au respect des protocoles sanitaires en vigueur|Renseignements complémentaires au 03 85 93 15 98

Espace patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85755192.jpg 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr

Bienvenue à l’Espace patrimoine de Chalon-sur-Saône. Ce lieu n’est ni un musée, ni un service d’archives mais un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la cité. Idéal pour comprendre ou redécouvrir l’évolution de la forme urbaine à Chalon. C’est l’un des outils mis en œuvre par le service d’animation du patrimoine de la ville pour faire connaître la cité, comme les visites guidées pour adultes ou les ateliers du patrimoine à destination du jeune public. Il atteste de l’appartenance de notre ville au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Classement partiel aux Monuments Historiques de l’hôtel Colmont Fusselet : le puits, le portail, la clôture, la toiture et la grille.

Crédits : © Ville de Chalon-sur-Saône – Émilie Gallay-Wawrzyniak Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Espace patrimoine Adresse Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Ville Chalon-sur-Saône Age minimum 9 Age maximum 100 lieuville Espace patrimoine Chalon-sur-Saône