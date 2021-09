Paris Espace Niemeyer - Siège du Parti communiste français Paris Exposition I SCREAM ICE CREAM de Jeune Création Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition I SCREAM ICE CREAM de Jeune Création Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Exposition I SCREAM ICE CREAM de Jeune Création * I scream Ice cream prend racine dans l’un des symboles les plus évidents et alarmants du réchauffement climatique – la fonte des glaces. Lorsqu’on assiste aux détériorations climatiques, apparaît un sentiment profond d’angoisse, appelée dans la psychologie environnementale la Solastalgie. Nous souhaitons, dans cette exposition, observer les transformations écologiques pas seulement comme des dégâts, mais comme des phénomènes riches et complexes dans lesquels réside une certaine subtilité magnétique. ARTISTES PARTICIPANT•E•S : Elsa Brès, Tommaso Buldini, Tanguy Clerc, Marion Flament, Max Fouchy, Thomas Garnier, Pia Hinz, Judith Neunhâeuserer et Morgane Porcheron. Curatée par Noam Alon et Nadiejda Hachami Afin d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, des mesures sont mises en place : le Pass Sanitaire sera demandé à tous les visiteurs majeurs à l’entrée du bâtiment, le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans. Prenez connaissance de toutes les mesures mises en place et des conditions d’accès au site. Cliquez ici pour plus d’informations sur le programme des Journées Européennes du Patrimoine 2021 à l’Espace Niemeyer. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrées libres – Pass sanitaire obligatoire

Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/null http://espace-niemeyer.fr/

Le siège du parti communiste français, place du Colonel Fabien à Paris. Bâtiment pas Oscar Niemeyer (1907-2012) et Jean Prouvé (1901-1984).

