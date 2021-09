Avant-première du documentaire « Les guetteurs de vent » Espace Mendès France, 18 septembre 2021 20:00, Poitiers.

Journée du patrimoine 2021 Espace Mendès France. Gratuit

Samedi 18 septembre, 20h00

Avant-première du documentaire « Les guetteurs de vent »

Le documentaire « Les guetteurs de vent », retrace l’aventure de la restauration d’une tour médiévale.

Récemment classé au titre des Monuments historiques, le Château de Marmande à Vellèches, à la frontière de la Touraine et du Poitou, vit une restauration exemplaire. Tout commence avec sa tour de guet. Pendant plus d’un an, archéologues, architectes, tailleurs de pierres, charpentiers, ardoisiers, couvreurs et même un ornemaniste vont œuvrer pour sauver cette tour de la ruine. Un chantier exemplaire qui respecte le savoir-faire de ceux qui l’ont construit tout en utilisant les outils d’aujourd’hui.

Assistez également à la présentation du chef-d’œuvre d’un aspirant charpentier de l’école des Compagnons de Limoges. Il a réalisé la maquette de la charpente de la tour.

samedi 18 septembre – 20h00 à 22h00

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Nombre de places limité.



Espace Mendès France 1 place de la Cathédrale, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne

05 49 50 33 08 http://www.emf.fr

L’espace Mendès France doit son origine à des chercheurs de l’université de Poitiers, militants de la vulgarisation, qui sont allés, dans les années 1980, à la rencontre des habitants dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques et démontrer, « manip » à l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante.

Situé au cœur de la ville, le centre de culture scientifique et technique de Poitiers affiche trois missions à destination de tous les publics : populariser la recherche et ses métiers, éduquer aux sciences et aux techniques, entretenir les débats sur les enjeux sociaux et culturels.

Tant dans les thèmes que dans les propos, c’est la diversité qui caractérise les activités du centre. Les expositions temporaires couvrent un large champ : la police scientifique, le développement durable, l’évolution, etc. Les animations scientifiques souvent ludiques s’adressent aux plus jeunes… sans oublier les autres.

L’école de l’ADN est un espace d’initiation, d’information et de débats sur le développement des sciences de la vie. Sont également très suivies les questions touchant à la santé, à l’astronomie, aux technologies de l’information, à la bioéthique.

En histoire des sciences, le centre a développé un pôle d’excellence unique en France. L’Espace culture multimédia est en soi une petite galaxie où gravitent des pédagogues et des créateurs, régulièrement sollicités pour concevoir des interventions artistiques interactives et atypiques.

L’établissement est géré par une association de loi type 1901 : la Maison de la science et des techniques. Les bénévoles sont particulièrement investis au sein de l’association qui bénéficie ainsi d’une réelle vie associative.

Crédits : ©Graham Buck Gratuit ©Espace Mendès France