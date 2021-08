Saint-Cybard Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente Charente, Saint-Cybard Plongez au cœur de la Seconde Guerre mondiale en Charente ! Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

Plongez au cœur de la Seconde Guerre mondiale en Charente ! Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente, 17 septembre 2021 14:00, Saint-Cybard. Journée du patrimoine 2021. Gratuit. Handicap moteur

17 – 19 septembre Plongez au cœur de la Seconde Guerre mondiale en Charente ! * Venez découvrir un lieu d’Histoire et de pédagogie. À travers une scénographie dynamique qui mélange images d’archives, textes, plans, objets et supports audio-visuels, l’Espace mémoriel de la Déportation et de la Résistance propose aux visiteurs un parcours à travers des thématiques permettant d’aborder la période 1939-1945 de manière très accessible : l’occupation, la répression, la déportation, la résistance et la libération. Pour avoir un avant-goût de votre visite… *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit.

Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente 34, rue de Genève 16000 Angoulême Saint-Cybard 16000 L’Houmeau Charente

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05 16 09 68 24 https://patrimoine16.lacharente.fr/sites-du-departement/espace-memoriel-de-la-resistance-et-de-la-deportation/

Exposition permanente présentant les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale. L’histoire locale se découvre au travers de la présentation d’archives, d’objets, mais également par les témoignages recueillis auprès de résistants et déportés charentais.

