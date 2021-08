Saint-Cybard Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente Charente, Saint-Cybard Exposition “Fangio, el maestro aux Remparts” Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente Saint-Cybard Catégories d’évènement: Charente

Exposition "Fangio, el maestro aux Remparts" Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente, 17 septembre 2021 14:00, Saint-Cybard

17 – 19 septembre Exposition “Fangio, el maestro aux Remparts” * Revivez l’édition 1950 du circuit des Remparts ! Tout au long du week-end, venez découvrir la nouvelle exposition de l’Espace Mémoriel de la Résistance et de la Déportation, “Fangio, el maestro aux Remparts” ! Cette exposition est consacrée à l’édition de 1950 du circuit des Remparts et met également en lumière le meilleur pilote de tous les temps : Juan manuel Fangio, qui participa à cette course lors de sa tournée européenne. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit.

Espace mémoriel de la Résistance et de la Déportation de la Charente 34, rue de Genève 16000 Angoulême Saint-Cybard 16000 L’Houmeau Charente

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05 16 09 68 24 https://patrimoine16.lacharente.fr/sites-du-departement/espace-memoriel-de-la-resistance-et-de-la-deportation/

Exposition permanente présentant les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale. L’histoire locale se découvre au travers de la présentation d’archives, d’objets, mais également par les témoignages recueillis auprès de résistants et déportés charentais.

