18 et 19 septembre Visite commentée * Au cours de la visite, vous seront données des explication sur le village, le château, la chapelle du XIème s. et le pont. Dans la grande pièce de l’espace Les Tours, exposition de Frédéric Martin-Ramadier, artiste plasticien et restaurateur de tableaux anciens. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

espace Les Tours 6, Montée du Château, 30200 LA ROQUE SUR CEZE La Roque-sur-Cèze 30200 Gard

